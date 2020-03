Câmara realiza audiência sobre políticas públicas para as mulheres nesta sexta-feira (13)

A Câmara Municipal de Rio Branco irá realizar nesta sexta-feira, 13, às 9h, uma audiência para discutir políticas públicas para as mulheres. Audiência foi proposta pelos vereadores Lene Petecão (PSD) e Rodrigo Forneck (PT).

A vereadora Lene Petecão (PSD), destacou a importância da audiência para sociedade em geral.

“Tendo em vista que o Acre lidera o ranking de feminicídio do país, resolvemos realizar o debate com as autoridades de estado e movimentos sociais. As autoridades devem apresentar dados e vamos discutir esse assunto, casos como o da moça que foi morta pelo companheiro e teve a cabeça entregue para a mãe como prêmio é um absurdo”, relatou,

Já o vereador Rodrigo Forneck (PT), afirmou que audiência irá escutar o movimento social e as mulheres do município.

“A audiência pública vai abordar as problemáticas do universo das mulheres, com foco em políticas públicas e direitos. Vamos ouvir o movimento social, bem como o poder público para saber o que está sendo realizado e o que pode melhorar. É inadmissível que o Acre seja o estado recorde em morte de mulheres.

A audiência irá contar com participação da Ordem dos Advogados do Acre (OAB/AC), Ministério Público do Acre (MPAC), Prefeitura e Governo.