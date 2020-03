Após abrir escritório no Juruá, Major Rocha receberá título de cidadão cruzeirense

O vice-governador Major Rocha, que cumpre agenda oficial no 20º Fórum de Governadores, em Belém, que acontece desta quarta-feira, 11, até sexta, 13, pode está começando a colher os frutos de uma estratégia ousada de fazer política, principalmente na região do vale do Juruá. O militar deve receber nos próximos dias o título de cidadão Cruzeirense, da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. A honraria foi proposta pelo vereador Mauri Sinhor (MDB).

Em outubro de 2019, Rocha cumpriu uma promessa de campanha ao inaugurar um gabinete permanente do governo no Juruá, visando descentralizar as ações e decisões governamentais que geralmente são tratadas em Rio Branco. Desde então o vice-governador vem no mínimo passando uma semana de cada mês despachando no gabinete, tratando de assuntos de governos, política e alianças partidárias. O local também é utilizado pelo governador Gladson Cameli e seus secretários para despachar quando estão em Cruzeiro do Sul.

Nos bastidores, comenta-se que o tempo dedicado de Rocha em Cruzeiro do Sul e cidades adjacentes visa construir sua imagem perante o eleitorado do Juruá, já que sua base eleitoral é Rio Branco, onde sempre foi campeão de votos quando se elegeu pela primeira vez em 2010 como deputado estadual e em 2014 como parlamentar federal.

As tratativas políticas de Major não têm sido focadas apenas em torno do ninho tucano, tanto que as articulações vem sendo diversificadas com os demais partidos, tanto que receberá a honraria indicada por um vereador do MDB, partido em que a família Sales exerce bastante influência no Juruá.

Durante o período carnavalesco, como governador em exercício, Rocha fez uma visita ao Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima, visando prospectar futuramente o turismo na região e em seguida pulou carnaval na cidade administrada pelo prefeito Isaac Lima, do PT.

Parte do empresariado do Juruá tem visto com bons olhos a proximidade do vice-governador, que tem a possibilidade de ser candidato majoritário em 2022, tanto como governador tanto como senador, seguindo consenso após o governador Gladson Cameli decidir que rumo deverá seguir no próximo pleito estadual.