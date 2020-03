Anuário mostra que cervejarias estão em todos os Estados, menos no Acre

Divulgado nesta quinta-feira (12) pelo Ministério da Agricultura, o Anuário da Cerveja 2019 mostra que o País alcançou a marca de 1.2091 cervejarias registradas em 26 Unidades da Federação e que somente o Estado do Acre ainda não possui cervejarias cadastradas.

Em 2018, quando o país atingiu a marca de 889 cervejarias, foram registrados 210 novos estabelecimentos, sendo que a cada da dois dias uma cervejaria abria as portas no Brasil. Já em 2019 o crescimento foi ainda maior, foram 320 novas cervejarias registradas, ou seja, quase uma nova cervejaria por dia no país.

Apesar de contar com algumas marcas domésticas, o Acre ainda não figura no mapa nacional da bebida. O vizinho Estado de Rondônia tem uma marca registrada. Já o Amazonas, 5.

Apesar da maior concentração de cervejarias nos estados do Sul e Sudeste, alguns estados do nordeste do país, como Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia, apresentam crescimentos notáveis com taxas de 122%, 75% e 68% respectivamente. Outro destaque importante é o estado do Espirito Santo com crescimento de 100%. A frente vemos os dez primeiros estados em número de cervejarias e seu crescimento médio nos últimos três anuários.