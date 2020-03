Aneel quer reduzir bandeira tarifária na conta de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abre nesta quinta-feira (12/3) consulta pública para debater proposta de redução nos valores das bandeiras tarifárias para o ciclo 2020/2021, com vigência a partir de 1º/6/2020.

Todas as faixas de acionamento – bandeiras amarela, vermelha patamar 1 e vermelha patamar 2 – terão seus valores reduzidos, de acordo com a proposta deliberada nesta terça-feira (10) pela diretoria da Aneel. A bandeira vermelha 1, por exemplo, pode cair até mais de 22%.

Essa medida beneficia o País mas principalmente consumidores de áreas pobres, como no Acre. Trata-se de mais uma ação regulatória da agência voltada à desoneração das tarifas de energia. As reduções mais significativas são as dos patamares 1 e 2 da Bandeira Vermelha.

