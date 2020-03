Alunos do SESI/AC celebram participação em festival nacional de robótica

Competição foi realizada entre os dias 6 e 8 deste mês no Pavilhão da Bienal, em São Paulo

Ocorreu entre os dias 6 e 8 deste mês, na cidade de São Paulo, a maior competição de robótica do país, o Festival SESI de Robótica. O evento reuniu mais de 1,4 mil jovens de escolas públicas e privadas do Brasil, com o desafio de as equipes apresentarem propostas para tornar as cidades mais inteligentes com ajuda da ciência e tecnologia.

Organizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), o festival teve como sede o Pavilhão da Bienal e foi dividido em três categorias: Torneio SESI de Robótica FIRST LEGO League, Torneio SESI de Robótica FIRST Tech Challenge e Torneio SESI F1 in Schools.

A Escola SESI/AC foi representada pela Equipe Jungle Stars (Estrelas da selva), dentro do Torneio SESI F1 in Shools. Muito mais do que só participar do torneio, os alunos trazem na bagagem novas experiências adquiridas e pretendem usar o conhecimento em seus futuros. “A F1 in Shools é inesquecível, pois o projeto não se restringe só àquela hora de apertar o botão, onde os carros são testados. Vai muito além disso, já que nos ensina a empreender e sair da nossa zona de conforto”, afirma Cibele Viana, que ocupa a função de relações públicas da equipe. E acrescenta: “Tivemos que ir atrás de patrocínio, nos organizar bastante e com certeza isso eu levarei para o meu futuro profissional”.

Para o engenheiro de produção da Jungle Stars, Vinícius Thaines, a oportunidade de representar o Estado é uma realização única e isso implica em muitas possibilidades no futuro. “Competir é estar sempre apto a novas ideias e soluções, é a principal linha de pensamento das competições, inclusive a que participei. Isso nos faz querer mais e mais”, ressalta.

O superintendente do SESI/AC, João César Dotto, fez questão de prestigiar o festival em São Paulo e elogiou o empenho dos estudantes acreanos. “Estão todos de parabéns, pois representaram muito bem o nosso Acre. O SESI tem uma preocupação muito grande de preparar os nossos alunos para o futuro do trabalho, e, desafiá-los em competições dessa magnitude certamente proporciona experiências enriquecedores que todos levarão para suas carreiras profissionais”, salienta Dotto.

Além de Cibele Viana e Vinícius Thaines, também integram a Jungle Stars os alunos Felipe Zanon (líder da equipe), Felipe de Pádua Gerente (setor financeiro), Pedro Henrique (engenheiro-chefe) e Stephanie Cain (gerente de Marketing). Acompanharam a equipe a professora de robótica, Susana Lima, a técnica da equipe, Gorete Matos, e a mentora, Clarilene Crispim.

A Jungle Stars contou com o apoio do Instituto SENAI de Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai para o desenvolver o carro da competição e teve o patrocínio da H Gelato Sorvetes, Wizard, Kiip Rio Branco, Digigraf, Stagio Confecções e Miragina.

Assessoria Sistema FIEAC