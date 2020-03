Acre ganha equipamentos para banco de DNA de criminosos

Nos próximos dias, o Acre e outros seis Estados terão acesso a modernos equipamentos de processamento genético para análise de provas coletadas em casos de crimes sexuais. Acordo de cooperação entre a Polícia Federal (PF) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) possibilitou a criação da plataforma de extração de DNA (do inglês ácido desoxirribonucleico, composto orgânico que contém a informação genética de organismos vivos), que funcionará no Centro Multiusuário de Processamento Automatizado de Vestígios Sexuais, no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília.

Além do Acre, o Estados de Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Tocantins completam a lista dos que serão atendidos nesta fase.

Para estruturar o espaço que atenderá os técnicos do Acre e o grupo beneficiado o ministério investiu mais de R$ 3 milhões. A plataforma de extração de DNA instalada no centro multiusuário de Brasília é capaz de processar até 40 mostras de vestígios de crimes sexuais simultaneamente, e a mais de cinco mil provas por ano, podendo agilizar a solução de crimes, principalmente os de caráter sexual.

Equipamentos semelhantes foram disponibilizados os Estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, todos dotados da necessária infraestrutura e com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para operá-los.

Segundo o Ministério da Justiça, até dezembro de 2019 mais de 55 mil perfis genéticos de criminosos condenados já estavam cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos. As características genéticas de cerca de outros 12 mil detentos já tinham sido recolhidas e seriam incluídas no banco.

Cada unidade da federação é responsável por coletar amostras de DNA dos condenados nas penitenciárias. Em seguida, as amostras são processadas em um dos laboratórios que compõe a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e incluídas em seus respectivos bancos de dados.

Notícias relacionadas