Professor Orlando Sabino escreverá sobre economia para o ac24horas todas às quintas

O economista Orlando Sabino será um dos novos colunistas do ac24horas, o portal de notícias número 1 do Acre em acessos. Natural de Cruzeiro do Sul e formado pela Universidade Federal do Acre em 1979, onde também lecionou por mais de três décadas, ele escreverá artigos focados na análise econômica, fiscal e orçamentário do Estado do Acre, Brasil e do Mundo.

Em seu primeiro artigo publicado, Sabino abordará a gestão orçamentária e fiscal do Estado no ano de 2019. O raio-x traz detalhes sobre receitas e despesas do Acre que são pouco exploradas pela imprensa e fica restrito muito as vezes em gabinetes e aos estudos acadêmicos.

“Confesso a vocês que ficou um pouco longo, mas tinha que esgotar o tema sobre as finanças públicas de 2019 neste primeiro artigo. Prometo que os próximos serão menores”, comentou o economista que também é irmão do ex-deputado federal Fernando Melo.

Sabino possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Acre (1979), mestrado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995) e doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais (2016) e tem ampla experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Agrária. Ele já foi secretário de fazenda do estado e também já atuou na pasta de planejamento.

Notícias relacionadas