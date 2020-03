Polícia Civil prende criminoso que torturou e matou homem com tiro na cabeça

Um trabalho de Investigação da Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) resultou na prisão de dois homens na tarde de terça-feira (10), na Baixada da Sobral, pelo crime de homicídio contra Marcos Antônio Oliveira da Silva, ocorrido na madrugada dia 08 de dezembro de 2019, na rua Francisco José (mais conhecida como rua da Sanacre), no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco.

O corpo da vítima foi encontrado por populares com as mãos amarradas, marcas de agressões pelo corpo, perfurações de tiros e apresentava sinais de estrangulamento.

De acordo com a polícia, após a realização das investigações, foi possível identificar a motivação e o envolvimento de algumas pessoas na prática do delito. Os criminosos estavam vivendo normalmente na região do bairro Sobral, após o homicídio, e a Polícia Civil buscou informações suficiente para representar pela prisão dos suspeitos e lograram êxito em prender a dupla na tarde desta terça-feira.

Ainda segundo Agentes da Polícia Civil, as investigações continuam na busca de identificar e prender os outros envolvidos no crime e dar uma resposta a sociedade e a família da vítima.

