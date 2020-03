Na Câmara, Artêmio e Elzinha anunciam saída do PSB e PDT

Os vereadores Artêmio Costa e Elzinha Mendonça, usaram a tribuna na Câmara de Vereadores de Rio Branco nesta quarta-feira, 11, para anunciar suas respectivas saídas do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Elzinha agradeceu ao PDT pelo tempo que passou no partido, e destacou que defende as pautas progressistas. A parlamentar deve filiar-se ao PSB nos próximos dias.

“Eu assumi compromisso com a saúde, educação, meio ambiente, e empoderamento feminino que são os nortes do nosso mandato. Quero agradecer cada um e quero destacar que essa saída foi discutida com os meus pares”, relatou.

Artêmio agradeceu pelo tempo no PSB e destacou que decidiu sair por conta de pensamentos diferentes.

“Foi decidido há um ano atrás, por divergências de pensamentos, ideias, mas eu quero deixar registrado o carinho pelas pessoas e registrar minha gratidão. Quero destacar a convivência que tive com todos, inclusive, com o ex-deputado federal, César Messias, Socorro Neri e o deputado Jenilson Leite”, relatou.

Por fim, Artêmio declarou que já foi procurado por alguns partidos políticos, mas relatou que não tomou uma decisão quanto seu futuro político.

Notícias relacionadas