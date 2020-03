Mourão chega ao Palácio Rio Branco com seguranças isolando imprensa e população

O presidente da República em exercício, General Hamilton Mourão, chegou no Palácio Rio Branco por volta das 9h30 desta quarta-feira, 11.

Acompanhado por membros de seu gabinete, o militar preferiu não falar com a imprensa já que após reunião com o Gladson Cameli e os chefes dos poderes ele concederá uma entrevista coletiva no Aeroporto da Capital.

Mourão deverá ter uma conversa reservada com os representantes do Acre a respeito da segurança da região de fronteira.

As principais ruas do centro foram fechadas para passagem da caravana presidencial.

