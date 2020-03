Lyra Xapuri diz que cerimonial o deixou de fora da agenda com Mourão, que é do PRTB

O presidente do PRTB no Acre, Lyra Xapuri, disse que o cerimonial do Palácio Rio Branco o deixou de fora da agenda com o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, que acontece na manhã desta quarta-feira (11) com o governador Gladson Cameli, chefe de poderes e secretários. Lyra está na frente do Palácio e tenta falar com o general que é do PRTB.

Um forte esquema de segurança foi montado em frente o Palácio Rio Branco aguardando a comitiva do vice-presidente. O cerimonial do Palácio informou que a agenda do general é de responsabilidade dos assessores do vice-presidente que definiram toda a logística e reuniões em Rio Branco, informou ainda que a agenda com o governador Gladson Cameli é institucional e não tem conotação política.

