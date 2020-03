Lotação e toyoteiros pedem ajuda a deputados na Aleac

Representantes dos Sindicatos dos Transporte de Táxi Lotação e Toyoteiros se reuniram com a Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa para discutir a crise que afeta o setor. Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público Estadual (MPE) e Agencia Reguladora de Negócios, participaram vários deputados.

O principal problema enfrentado pelos motoristas é a fiscalização nas rodovias federais. “Temos que cumprir a legislação”, argumenta a Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a procuradora Alessandra Garcia Marques, da Promotoria de Defesa do Consumidor, é preciso um período de adaptação dos veículos em função das características regionais. Segundo os profissionais, a Ageac não cumpre seu papel de regulamentação e fiscalização prejudicando a atividade, principalmente as pessoas que moram na zona rural.

Diante do impasse, a Comissão de Transporte vai intensificar o diálogo. O principal objetivo é atender a necessidade da população, mas garantindo a aplicação da lei. Os toyoteiros precisam adaptar seus veículos para cumprir a lei e facilitar o trabalho da PRF.

