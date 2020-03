Imprensa nacional destaca visita de Mourão em Rio Branco e confirma pauta ambiental

A imprensa nacional destaca a visita do general Mourão em Rio Branco, além de equipes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a TV Brasil já fez flashes ao vivo na manhã de hoje (11) em frente ao Palácio Rio Branco. A reunião faz parte das ações do Conselho da Amazônia e o objetivo, segundo assessoria do general é propor iniciativas voltadas à preservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Dia 25 de março será lançado o plano de ações do Conselho. Ontem (10) antes de desembarcar no Acre, Mourão esteve em Cuiabá e se reuniu com o governador Mauro Mendes e, em Porto Velho. Ele percorre os nove estados da Amazônia Legal ouvindo as demandas de cada unidade federativa.

Em Porto Velho, o vice-governador disse que o governador e coronel Marcos Rocha apresentou de forma muito bem organizada todas as ações que o estado vem fazendo na questão da preservação do meio ambiente, “da terra nas áreas de proteção, problemas das queimadas”.

“Primeira coisa é integrar o monitoramento de forma que todos estejam falando a mesma coisa e segundo a repressão” disse Mourão.

Notícias relacionadas