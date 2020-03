Hospital de Amor faz campanha devido à baixa procura por exames de mamografia e PCCU

Profissionais da área da saúde que trabalham no Hospital de Amor de Rio Branco estão em campanha para aumentar a demanda de pacientes mulheres na unidade. Uma das enfermeiras explica que o Hospital tem capacidade para realizar 60 exames de mamografias e 70 exames preventivos do câncer de colo do útero, o PCCU, porém, esse número não tem sido alcançado devido à baixa procura.

Por isso, pensando em aumentar os agendamentos, a unidade está recebendo indicações de mulheres entre 40 a 69 anos para mamografia e de 25 a 64 para PCCU. Para fazer os exames, é preciso que a interessada compareça ao hospital com cópias do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

Caso a paciente deseje realizar mais de um exame, é necessário levar o dobro das cópias dos documentos pessoais. A unidade está localizada na Rodovia Via Verde, n° 3013, bairro Amapá e funciona de segunda à sexta, das 7h às 17h, sem intervalo para almoço.

