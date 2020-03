Governo alerta para transtornos com acumulados de chuvas no Acre

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) emitiu nesta quarta-feira (11) alerta com “perigo potencial”, mas com baixo risco, para pequenos deslizamentos de terra e alagamentos em cidades onde há áreas suscetíveis a esses fenômenos no Acre.

O alerto foi feito pela Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico com base na possibilidade de chuvas que podem chegar a acumulados de 50 milímetros em determinadas regiões.

O alerta entrou em vigor na manhã desta quarta e dura até às 8 horas desta quinta-feira, 12 de março.

