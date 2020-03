Gladson oferece jantar para Mourão com direito a tambaqui assado, heineken e whisky

O presidente da república em exercício, general Hamilton Mourão, desembarcou no Acre no final da tarde desta terça-feira, 10, onde cumpre agenda em uma reunião fechada no Palácio Rio Branco e às 11h desta quarta, 11, concederá uma entrevista coletiva no Aeroporto Internacional de Rio Branco antes de ir embora.

Mesmo tendo cumprido agenda no Mato Grosso e em Rondônia no mesmo dia, Mourão chegou ao Acre e foi agraciado com um jantar promovido pelo governador Gladson Cameli e tendo como convidados os chefes dos poderes constituídos do Estado no Hotel Pinheiro, no centro de Rio Branco, local onde ficou hospedado sob um forte aparato de segurança. Pelo menos 50 homens fazem a segurança do presidente e das autoridades.

O jantar estava marcado para iniciar às 19h30 e o vice-presidente, conforme programado desceu às 20h para o recinto. A assessoria da presidência da república definiu como protocolo que o traje dos convidados será apenas camisa de botão e blazer sem gravatas. Nenhuma autoridade foi autorizada a registrar imagens do jantar. As fotografias eram feitas apenas pelo fotógrafo oficial do presidente.

O comes e bebes era tão restritos que somente três pessoas da equipe do governador foram autorizadas a irem no jantar. Participaram do encontro o governador Gladson Cameli e sua esposa, a primeira-dama Ana Paula Cameli, o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade e também sua esposa Fabiola Melo, o General Àlvaro Wanderley (chefe de gabinete adjunto de Mourão), o Embaixador Juliano Nascimento (chefe da assessoria diplomática), o presidente do Tribunal de Contas do Acre, Cristovão Messias e sua esposa, o Coronel Sérgio Muniz Costa (chefe da assessoria de comunicação social da presidência), o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, Coronel Marcelo Neves (assessor especial da presidência), o presidente do Tribunal de Justiça acreano, Francisco Djalma, o Coronel Carlos Sucha (chefe da assessoria de temas institucionais) e a procuradora-geral de Justiça Katia Rejane.

O cardápio teve como entrada Escondidinho de Bacalhau e teve como pratos principais um mix de salada verde, tambaqui assado, mignon ao molho, ferruge com castanha laminada, arroz branco e batata soutée. Para sobremesa, os presentes foram agraciadas com pudim de leite e creme de cupuaçu. Já para beber, havia disponível sucos de graviola, acerola, cerveja heineken e whisky, este último muito apreciado durante o jantar pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão.