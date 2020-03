Exoneração de Lucas, do Iapen, será publicada nesta quinta (12): “saio com a cabeça erguida”

O governo do Acre vai oficializar a saída de Lucas Gomes da presidência do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) nesta quinta-feira, 12, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE). Gomes passou quase 14 meses à frente do órgão e enfrentou diversos embates no sistema penitenciário acreano, tanto com o judiciário, quanto com a comunidade prisional devido a seu método de trabalho junto ao sistema.

“Foram meses de trabalho ininterrupto que provocaram mudanças profundas no sistema penitenciário, graças ao empenho de nossa equipe e dos colegas da Polícia Penal”, escreveu. Segundo ele, mesmo com problemas financeiros, o Iapen conseguiu mudar o Instituto através da “disciplina e ordem no ambiente prisional”.

Entre as ações realizadas em sua gestão e que lhe causam orgulho foram os contratos revistos com intuito de baixar os custos nos presídios. “Exemplo claro é a alimentação, que foi licitada recentemente e deve baixar de R$ 7,67 para R$ 3,57 por refeição. Armamento e fardamento estão sendo adquiridos com o Fundo Penitenciário Federal”, explica.

Apesar de sua saída da direção-geral do Iapen, Lucas se diz grato ao governador Gladson Cameli e ao vice-governador Major Rocha. “Saio com a cabeça erguida e com a convicção de que cumpri o meu dever com coragem, probidade e retidão”, concluiu.

