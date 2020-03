Evento empresarial entregará à presidência propostas de negócios para a Amazônia

A primeira reunião presencial da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) de 2020 ocorreu nesta quarta-feira, 11, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AC), em Rio Branco. Anualmente, são realizados quatro encontros presenciais entre os membros da entidade e este ano acontece durante o primeiro Fórum Internacional de Negócios da Amazônia, de 10 e 14 de março, a fim de discutir as oportunidades de negócios e geração de emprego na região.

O encontro desta quarta foi entre a diretoria da Conaje, apresentado as pautas e tratativas das diretrizes nacionais a fim de nortear e avaliar as ações da Confederação. O presidente da Confederação, Marcelo Filho, disse que o encontro é importante para direcionar a entidade e apresentar os resultados e metas alcançadas, tendo em vista a reunião com o Conselho no decorrer da semana.

“O Conselho representa todos os estados. Temos também o Fórum que vai produzir um documento para mostrar as oportunidades que existem no cenário da Amazônia a nível nacional e internacional. Com isso, vamos poder inserir essas oportunidades no calendário da reforma tributária, que também é uma pauta muito forte da Conaje”, explica Filho.

O evento se firma como um incentivo para que os empreendedores possam olhar com mais valor e atenção para a região Norte do país e gerar ainda mais negócios. O presidente da Associação de Jovens Empresários do Acre (Ajeac) e diretor da Conaje, Daniel Ribeiro, a ideia também inclui o trabalho focado no Feirão do Imposto.

“Estamos apresentando para a diretoria da Conaje o que vem sendo trabalhado desde o ano passado. Aqui estão reunidos representantes do Acre e outros estados e países próximos. A expetativa é não só reunir empresários do Acre mas de outros lugares para discutirmos as oportunidades que temos aqui na Amazônia”, salienta Ribeiro.

A feira de negócios que ocorre no Sebrae tem participação de diversas empresas locais e de outros estados. Esta semana, também é realizada pela primeira vez a Assembleia Geral Ordinária (AGO), que está em sua 92ª edição. O evento espera reunir cerca de 200 empresários. Especialistas de diversas áreas estão disponíveis para conversa no local do evento. O resultado do fórum será documentado e entregue à Presidência da República.

Notícias relacionadas