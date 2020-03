Estudante deixa de ir à escola para procurar ossada em matadouro para alimentar família

A professora Marleide Martins, usou o seu Facebook, nesta terça-feira, 10, para relatar um drama que a família de um aluno da Escola Estadual Delzuite Barrosa, localizada no bairro de Copacabana, em Tarauacá, está passando devido a falta de comida.

Ela compartilhou em sua rede social, o bilhete que contém o relato da mãe de um aluno que, mandou avisar à diretora que o seu filho João não iria para escola, pois estaria no matadouro (frigorífico) tentando juntar ossada de boi para alimentar a família.

A professora usou sua rede social para divulgar o caso e pedir ajuda. Ela pediu caso alguém tenha condições de colaborar com qualquer tipo de alimento pode deixar sua ajuda na escola Delzuite Barroso.

“Amados nos chegou esse bilhete hoje. Fiquei imaginando e se fosse eu? E se fosse você? Isso me sensibiliza muito. Portanto, gostaria de te pedir para doar qualquer alimento que esteja sobrando em sua casa para dar a essa família. Tenho certeza que Deus te dará em dobro. Ligue para 99965-9319”, escreveu.

Com informações do Blog do Aciolly

