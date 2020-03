“Disciplina, civismo e qualidade no ensino”, afirma Mailza após conseguir colégios militares

Mailza também destacou seu empenho para implantar unidades cívico-militares em outros municípios do Acre

Disciplina, civismo e organização marcaram a primeira semana de aula no Colégio 15 de Junho em Senador Guiomard, transformado em ensino militar após pedido da senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) ao Governo do Estado junto à Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes.

Mailza defende o ensino militar e foi a responsável por tornar as escolas 15 de Junho e Aldaci Simões da Costa – esta última inaugurada em dezembro do ano passado – na modalidade cívico-militar e aposta no modelo de ensino para melhorar a educação.

“Atendendo um pedido dos pais que sonhavam com uma escola militar no Quinari, solicitei ao governador Gladson Cameli junto à Secretaria Estadual de Educação que as escolas 15 de Junho e Adalci Simões fossem cívico militar. O governador e o secretário Mauro prontamente nos atendeu e hoje temos duas unidades referências. Já temos excelentes exemplos de outros estados como Goiás e Brasília que mudaram não só o desempenho escolar como influenciaram na segurança de sua vizinhança e dos alunos com a implantação de escolas militares. Nosso Quinari tem um grande ganho e o sentimento é de gratidão”, destacou.

Maiza reiterou que o modelo de escola cívico-militar – proposto pelo governo federal para unidades públicas de ensino fundamental e médio já adotados em Rio Branco, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul – continua sendo uma de suas lutas para chegar à educação básica em outros municípios do Acre.

Na semana passada teve início às aulas da escola 15 de Junho – com mais de 780 estudantes – onde os alunos receberam instruções para adaptação do novo modelo de ensino. Chamado de Semana Zero, eles foram informados sobre horários de entrada, lanche e saída e outras regras de convivência, normas e regulamentos colocados pela equipe de militares que administram, entre direitos e deveres que ajudam na disciplina e ordem dos alunos.

Já as aulas na escola Adalci Simões da Costa está prevista para iniciar no próximo dia 16 e irá atender mais de 670 alunos do ensino médio.

