Custo da construção civil cresce 0,62% em 2020 no Acre, diz IBGE

O Índice Nacional da Construção Civil apresentou variação de 0,26% no último mês de fevereiro no Estado do Acre, segundo o IBGE. Em 2020, o acumulado já chega a 0,62% e, em doze meses, o aumento é de 4,78%, o sexto maior do País ao longo de um ano.

O custo local do metro quadrado ficou em R$ 1.295,80, entre os mais altos do País já há algum tempo. Em nível nacional, a média do Índice ficou 0,25% em fevereiro, 0,05% abaixo da taxa do mês anterior (0,30%) e 0,04% acima do índice de fevereiro de 2019 (0,21%). No ano, acumula 0,55%.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,53%, registrando queda tanto em relação ao mês anterior (0,62%), como em relação a fevereiro de 2019 (0,55%), 0,09% e 0,02%, respectivamente.

Já o valor da mão de obra apresentou a variação de -0,06%, registrando a mesma taxa captada em janeiro. Em relação a fevereiro de 2019, a queda foi menos expressiva, com taxa de -0,15%.

Nos dois primeiros meses de 2020, os acumulados são 1,15% (materiais) e -0,12% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 4,97% (materiais) e 2,80% (mão de obra).

