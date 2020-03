Crônica da corrupção anunciada!

Com certeza essa eleição será mais uma “Crônica de Corrupção Anunciada”, a exemplo do que foi a crônica das mulheres laranjas no último pleito. Como a Polícia Federal chegou no laranjal, o caminho do roçado para o macaxeiral agora será outro. Isto porque o Congresso Nacional aprovou e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou a bagatela de R$ 2 bilhões de reais para o Fundo Eleitoral. O dinheiro é destinado aos partidos e candidatos que vão participar das eleições esse ano. Prefeitos e vereadores. Até aí, tudo bem! A questão é: o que mais se fala nos bastidores é que alguns não estão preocupados com eleições, democracia, povo, bem-estar e mudança p* (coisa) nenhuma. Toda a energia está voltada para gastar o dinheiro do Fundo. De que forma usar os recursos? Como conseguir notas frias, como direcionar os recursos para a família, como ludibriar a legislação para ter acesso as pequenas fortunas que serão distribuídas graciosamente aos partidos, candidatos e comitês de campanha? Uma lástima!

P. S. Outro crime que já se observa no processo que apenas se inicia é o uso da máquina pública pelos que estão instalados no poder. Quanto a isso, se o Lula foi punido por ter contribuído e permitido corrupção no sistema político, o presidente FHC deveria também ser punido por ter criado a reeleição quando nem mesmo os militares no poder tiveram essa coragem!

“Aquele que só faz o que lhe mandam é um servo inútil”. (Jesus Cristo, o filho do carpinteiro)

. Site de notícias da Bolívia protestando contra a CIA que se instalou novamente por lá com a queda de Evo Morales;

. Se for para acabar com a maldição das drogas que fique um bom tempo!

. Com Evo, a Bolívia se tornou um dos maiores produtores e exportadores de cocaína do mundo; o Brasil um grande comprador e consumidor do veneno.

. Evo era para ser diferente!

. O deputado Luís Gonzaga (PSDB) faz um mandato altamente produtivo junto as comunidades de todo o interior do estado.

. A última fotografia que vi dele estava com o gabinete na Assembleia Legislativa lotado de lideranças indígenas.

. É por essas e outras…

. O advogado Almir Pagliarini e um seleto grupo de conservadores locais trabalham fortemente a formação do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança.

. Vai que vai!

. Com o prefeito Raimundo Angelim o PT e o PCdoB erraram feito em 2014; era o candidato natural ao Senado da república.

. Como diz a Ceiça: “Era, agora não adianta mais chorar o leite derramado”.

. Nada, chorar o leite derramado faz parte da vida, é bom chorar!

. Estudante de Direito, a Camila, contando que tem dois amigos; um a favor do Lula o outro do Bolsonaro;

. Disse que quando critica serenamente algumas posturas do presidente Bolsonaro é logo taxada de petista, comunista e demônio dos infernos;

. Quando a crítica vai direcionada ao Lula é atacada de bolsomínion, fascista, nazista e atrasada;

. O que você fez, indagaram!

. Dei um cotoco para cada um e fui embora!

. Mulher!!!!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) tem todo o direito de disputar a reeleição, principalmente ancorada na gestão que faz.

. Ôxi!

. Quer dizer que o PT não pode apoiar o PSB? Se fosse o inverso a festa estava feita!

. O Progressista pegou uma carga dessas que se dá quando uma bateria do carro está se acabando; tem que comprar logo uma nova!

. Nunca fui simpático as ideias do presidente Bolsonaro, mas essa peitada no Congresso é saudável.

. Senado e Câmara sempre foram balcões de negócios, não são agora anjos.

. Não foram eles (juntamente com o STF) que quebraram a ordem democrática fazendo o impeachment de uma presidente eleita democraticamente?

. Arrocha, acocha, atocha e abrocha, Bolsonaro!

. Bom dia!