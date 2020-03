Cidades do Acre com museus têm até 30 de abril para registrar visitação

Gestores de municípios com museu no Acre devem ficar atentos ao prazo para o preenchimento do Formulário de Visitação Anual (FVA). A disponibilização das informações deve ser feita até o dia 30 de abril por meio da plataforma Museusbr. A exigência é a mesma para todos os municípios brasileiros.

O Formulário de Visitação Anual (FVA) é um instrumento de coleta de informações sobre a contagem do público que compareceu em museus durante o ano de 2019.

De acordo com o Decreto 8.124/2013, que regulamenta o Estatuto dos Museus instituído por meio da Lei 11.904/2009, compete aos museus públicos e privados enviar ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) dados e informações relativas às visitações anuais, em concordância com a Resolução Normativa do Ibram 3/2014.

Para mais informações a respeito dessa iniciativa, acesse o site. Para demais esclarecimentos, entre em contato com a área técnica de Cultura da CNM por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone (61) 2101-6053.

