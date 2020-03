Bando invade ônibus em Rio Branco e atira em três passageiros

Um arrastão no ônibus que faz a linha do Conjunto Jacarandá deixou três passageiros feridos com um tiro de escopeta na noite desta quarta-feira, 11, no bairro Santo Afonso, situado na região de Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares, dois homens não identificados, supostamente membros de uma organização criminosa, entraram no coletivo já no bairro e anunciaram o assalto.

Um passageiro identificado como Djalma Oliveira dos Santos, de 21 anos, reagiu à ação dos bandidos e um dos criminosos efetuou um tiro de escopeta que o atingiu na região da cabeça e na mão. Além dele, uma passageira mulher identificada como Maria da Conceição de Lima, de 38 anos, foi atingida com os chumbos no tórax e em um dos seios e um adolescente de 15 anos ficou ferido no pé.

Após a ação, os criminosos fugiram correndo levando os pertences de vários passageiros. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e ao chegarem ao local, onde prestaram atendimento às vítimas e as conduziram em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características dos bandidos, fizeram várias rondas na região, mas os assaltantes não foram presos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

