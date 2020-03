Anteprojeto cria gratificação para servidores que atendem portadores de transtornos mentais

O Deputado estatual Roberto Duarte (MDB) apresentou nesta quarta-feira, 11, o anteprojeto de Lei Complementar que altera o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração – PCCR, para os servidores púbicos da Secretaria de Estado de Saúde do Estado – Sesacre.

Segundo Duarte, a gratificação de incentivo à assistência em saúde metal será pago aos servidos da Sesacre, lotados em efetivo exercício da função no Hospital de Saúde Mental do Acre – Hosmac, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD, e em outros, cuja atuação esteja diretamente ligada às atividades de assistência à saúde mental que requeiram contato direto com pacientes portadores de transtornos mentais e outras patologias.

“Ao criar esta gratificação, o objetivo é valorizar um serviço tão importante que é o acolhimento humanizado àqueles que se encontram em situação de delicada saúde mental”, disse o deputado estadual Roberto Duarte.

