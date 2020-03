Vírus da corrupção atinge prefeituras!

O velho “corona vírus da corrupção”, o Covid-01” continua fazendo um verdadeiro estrago na administração pública sem que uma vacina tenha sido descoberta até agora. As investigações para apurar o desvio de cerca de R$ 37 milhões, cuja denúncia partiu do governador Gladson Cameli (Progressistas), ordenando, ele mesmo, a criação de uma força tarefa para investigar os crimes, pode ter contaminado várias prefeituras. É o que pretende apurar o Ministério Público e a Polícia Federal que, aliás, já vem realizando esse trabalho de investigação nas prefeituras como, por exemplo, em Senador Guiomard, Capixaba e recentemente Cruzeiro do Sul. O prefeito André Maia (PSD) chegou a ser preso por mais de 50 dias, o prefeito de Capixaba, José Augusto (Progressistas) continua afastado do cargo. Em Cruzeiro também ocorreram prisões. Segundo uma fonte do MP, o “Covid-01”, por certo, afetou outras áreas da gestão como obras, material de construção, aquisição de medicamentos e serviços. O vírus fez centenas de vítimas, principalmente crianças, mulheres e idosos com a falta de medicamentos, merenda de qualidade inferior e má prestação do serviço público.

“Todas as coisas me são lícitas, mas tem todas me convém; todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas edificam a minha vida”. (Paulo, o Apostolo de Cristo, o verdadeiro).

. Para quem só tem martelo, todo problema parece prego!

. Até o fechamento da coluna não se sabia o resultado da reunião do alto comando do Progressista;

. Se vai mesmo ter candidato a prefeito em Rio Branco ou vai para o porto da Gameleira descer para Manacapuru antecipadamente.

. O governador Gladson está numa encruzilhada:

. Se um possível candidato a prefeito do Progressista for bem ele ficará bem; se for mal nas urnas será ruim para a sua imagem.

. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.

. O presidente Bolsonaro, com todo respeito ao seu eleitorado, dizer que fraudaram as eleições de 2018 sem apresentar prova nenhuma é o agir de um tolo.

. Ele tem é que consertar a economia; o PT está fora do poder vai fazer quatro anos; essa conversa de que levará muitos anos para arrumar o Brasil não era dita na campanha.

. O Lula fez como os gregos em Atenas na era clássica…

. Propuseram para o PT apoiar o impeachment de Bolsonaro, ele disse “não”!

. Segundo Lula, o Bolsonaro foi eleito democraticamente e tem que cumprir o seu mandato se não seria golpe.

. Quando os gregos elegiam um governante sendo bom (ou não) tinha que cumprir o mandato se lascasse quem se lascasse.

. A candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) começa a criar musculatura política; seu posicionamento contrário ao governo tem impulsionado seu nome na mesma medida do desgaste do Palácio.

. Um caso a refletir, um tema a se estudar…

. A participação do historiador, advogado e filósofo Sanderson Moura nas eleições na capital vai elevar o nível do debate no processo eleitoral.

. Sanderson é fundador da Escola de Atenas, voltada ao estudo da retórica.

. Bom dia!

