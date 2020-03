Venezuelano pede emprego nas ruas de Rio Branco: “Faço de tudo! Me ajude”

Circula nas redes sociais a imagem de um venezuelano com um cartaz pedindo uma oportunidade de emprego: “Faço de tudo! Me ajude”.

O ac24horas entrou em contato com o ele: José Luís, 48 anos, há 6 meses deixou a cidade de Caracas, na Venezuela, para buscar uma oportunidade no Brasil. José falou das dificuldades que seu país enfrenta foi uma das razões que o fez procurar o Brasil. Ele deixou a mulher e os três filhos na Venezuela e vem tentando juntar condições para buscar-los.

“Eu só quero um emprego. Tenho experiência como soldador e eletricista. Trabalho com portões e estou com todos os documentos necessários. Estou legalmente no país e só quero um emprego para comprar as passagens da minha família”, relatou.

O venezuelano aproveitou para pedir uma forcinha e divulgar seu telefone para possíveis oportunidades de trabalho: (68) 99242-9301.