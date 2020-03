Sob o olhar de Gladson e sem Ilderlei saber, Progressistas decidem lançar Bestene em Rio Branco e Zequinha em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli se reuniu na noite desta segunda-feira, 9, com as principais lideranças do Partido Progressista no Acre. O encontro ocorreu na Sala de Reuniões da Casa Civil e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, e dos deputados José Bestene e Gerlen Diniz, e do esposo da Senadora Mailza Gomes, o ex-prefeito de Senador Guiomard James Gomes.

O ac24horas apurou que a reunião de alinhamento serviu para que o Chefe do Palácio Rio Branco ouvisse os pleitos de seus correligionários no intuito de organizar a sigla nas eleições de 2020. Apesar de não confirmar oficialmente e negar que o assunto foi tratado, o deputado Gerlen Diniz externou seu desejo de deixar a liderança do governo na Aleac e se colocou “candidatíssimo” a disputa da prefeitura de Sena Madureira, seu reduto eleitoral.

A maioria dos presentes definiu que o partido terá candidatos a prefeito em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, sendo o deputado José Bestene lançado para a capital e Zequinha Lima na principal cidade do Juruá. A decisão ocorre após o atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, também do Progressista, mas que não participou da reunião, afirmar que que caso tenha o mandato cassado, seu tio, o candidato a deputado federal derrotado nas últimas eleições, Rudilei Estrela, seja seu sucessor. Nos bastidores, os progressistas classificaram a atitude de Ilderlei como “falta de coerência”.

Ainda no encontro, Cameli não prometeu que se comprometeria na campanha da capital, mas que ajudaria como correligionário da forma como puder, dando a entender que evitará entrar de cabeça na campanha para evitar desgastes com os demais partidos aliados.

Com os dias contados na liderança do governo, Gerlen Diniz não deu detalhes sobre o encontro ao ac24horas, mas afirmou que até o final de semana a imprensa ficaria ciente da decisão do partido em relação às eleições. O parlamentar confirmou ainda que o governador e demais lideranças progressistas participarão ainda neste mês de março do lançamento de sua pré-candidatura a prefeito.

