Sob Gladson, receita do ICMS da energia elétrica cresceu mais de 53%, mostra levantamento

Os dados publicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) mostram que o Acre arrecadou R$ 10,7 milhões do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em janeiro de 2020, valor superior em 0,45% ao arrecadado em janeiro de 2019.

Chama a atenção dos economistas o crescimento da arrecadação do ICMS sobre a energia elétrica em janeiro de 2020, que superou os R$ 17,8 milhões no período. Em janeiro do ano passado, o ICMS rendeu R$ 11,11 milhões -cerca de 53% a mais no primeiro ano do governo de Gladson Cameli.

Também se destaca, por outro lado, a queda de 25,20% na arrecadação do ICMS oriundo do segmento de petróleo, combustíveis e lubrificantes, saindo de R$ 38,45 milhões em janeiro de 2019 para R$ 28,76 milhões em janeiro de 2020. Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.

É possível ter acesso aos dados desde 1999 sobre a arrecadação de tributos e taxas do Governo do Acre e dos demais Estados da federação AQUI.

