Sesacre volta a dizer que confirmação de primeiro caso de coronavírus no Acre é boato

A informação de que existe a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Acre foi desmentida pela Secretaria Estadual de Saúde.

Apesar de existir a possibilidade do resultado ser positivo, de acordo com o governo do estado, a expectativa nesta quarta-feira, 11, os resultados estejam prontos.

O Ace investiga três casos da doença, duas são estudantes de medicina na Bolívia e o outro caso é a secretária municipal de Cruzeiro do Sul, Juliana Pereira, que viajou recentemente para a Europa.

Na manhã desta terça-feira, mais um caso foi confirmado no Rio Grande do Sul, chegando a 31 confirmações em todo o país.

