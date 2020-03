Senador Guiomard abre processo seletivo nas áreas de saúde e assistência social

A Prefeitura de Senador Guiomard divulgou nesta terça-feira, 10, o edital de processo seletivo para contratação temporária de servidores para atuação nas redes primárias da Saúde e Assistência Social. O processo será constituído de prova de títulos e entrevista.

O prazo de validade do processo será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, conforme as necessidades da gestão.

O valor de inscrição será de R$ 35,00 para cargos que exijam o ensino médio completo, e R$ 50,00 para os cargos que exigem ensino superior.

As inscrições começam nesta quarta-feira, 11, e encerram nesta sexta-feira (13). Os candidatos deverão entregar os documentos necessários na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Pedro Aleixo, Nº 21, Centro, em Senador Guiomard (AC).

São ofertadas 55 vagas. Divididas nas seguintes áreas; agente comunitário de saúde (05 vagas), endemias (04 vagas), auxiliar de saúde bucal (05 vagas), cirurgião dentista (05 vagas), educador físico (01 vaga), enfermeiro (07 vagas), farmacêutico (04 vagas), técnico de enfermagem (11 vagas), psicólogo (01 vaga), microscopista (01 vaga), ginecologista (01 vaga), médico clínico (09 vagas) e pediatra (01 vaga).

