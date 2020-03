Saúde repassa R$ 83,3 mil para tratamento das acreanas que sofreram reação à vacina do HPV

O Ministério da Saúde estabeleceu em R$ R$ 83.349,40 o recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo para continuidade das pesquisas e tratamento de adolescentes acreanas que tiveram reação à vacina do HPV.

“O recurso financeiro de que trata o caput serão destinados ao Hospital das Clínicas de São Paulo – CNES 2078015, para tratamento especializado de pacientes oriundos do Estado do Acre”, diz a portaria 323 publicada nessa terça-feira (10) no Diário Oficial da União.

O dinheiro será repassado pelo Fundo Nacional de Saúde.

Saiba mais em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-323-de-3-de-marco-de-2020-247023281