Produtor se acorrenta e afirma que perdeu terra por causa do Incra

O produtor rural Edson Criger, natural do Estado do Paraná, resolveu fazer um protesto inusitado nas galerias da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira, 10. Com um cartaz direcionado ao presidente Jair Bolsonaro e acorrentado, ele relatou que foi vitima de uma “perseguição por parte o Incra no Acre”.

De acordo com Edson, uma área de mais de 126 hectares localizada às margens da BR-317, próximo a cidade de Assis Brasil, teria sido tomada pelo Incra em uma ação judicial. “Me acusaram de mentiras, disseram que eu desmatei, usei máquinas e querem usar a minha terra para Reforma Agrária”, disse.

Criger afirmou ainda que não deixará a Aleac enquanto nenhum deputado conversar com ele a respeito de sua demanda.