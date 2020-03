Prefeitura leva neuropediatra para atender crianças no município de Sena Madureira

O esforço da prefeitura de Sena Madureira, por meio do mandato da deputada estadual Meire Serafim (MDB), conseguiu levar para o município uma das duas médicas neuropediatras do Estado para que pudesse atender a demanda da cidade nesse último final de semana. Foram dois dias [sábado e domingo] inteiros de atendimento voltado às crianças com necessidades de avaliações com a especialista. Os atendimentos ocorreram na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria das Dores Paula, localizada no bairro do Bosque.

Para Mazinho Serafim (MDB), o gesto reflete a importância dessa área da medicina também para os moradores de Sena Madureira. “Foi um esforço grande de todos da prefeitura, do governo, para que pudéssemos trazer essa médica a nossa cidade. Só temos que agradecer o esforço de todos”, disse o prefeito.

O Acre dispõe de apenas dois profissionais neuropediatras para atender todo o estado, mesmo assim, a prefeitura de Sena espera levar esse atendimento aos moradores pelo menos mensalmente, conforme parceria a ser firmada com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e o governo do Acre, por meio do apoio de Gladson Cameli (Progressistas).

De acordo com o secretário municipal de saúde de Sena, Daniel Herculano, a Sesacre tem contribuído sempre que pode e ajudando a cidade, tanto na saúde, como na educação e infraestrutura. “É muito importante a vinda da neuropediatra ao município, tendo em vista que o estado só dispõe de dois desses profissionais. É um médico necessário para atender com qualidade nossas crianças”, disse o gestor.

A ida da médica foi articulada pela deputada Meire Serafim, através de um pedido pessoal ao governo e na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ainda no ano passado. “Só tenho a agradecer ao governo, na pessoa do governador e do secretário Alysson Bestene por atender nosso pedido, que é um clamor de nossa população, pois muitos pais não têm como levar suas crianças para Rio Branco”, explicou.

O coordenador do programa de Saúde da Mulher, da Criança e Adolescente também comemorou o atendimento local feito pelo neuropediatra. “É uma alegria imensa e satisfação ver que a prefeitura tem ado tanta importância às ações de saúde no nosso município. Foi um trabalho de muitas mãos para que a médica pudesse atender nesse final de semana estamos, por isso agradecemos o esforço de todos. Estamos aqui para também contribuir com o governo nas ações de saúde”, disse Juza Bispo.

A secretaria municipal de saúde ajudou com toda a logística para que o atendimento pudesse ser concretizado. “Esse é o nosso papel”, explicou Herculano. A deputada Meire Serafim articula agora a realização do programa Saúde Itinerante na cidade, com a participação de dezenas de profissionais da saúde, que está previsto para ocorrer no final de mês de maio.