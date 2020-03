Pré-candidato, filho de Vagner Sales é exonerado do governo

O Diário Oficial desta terça-feira, 10, trouxe mais uma exoneração de quem vai ser candidato nas próximas eleições municipais.

Fagner Sales, filho do ex-prefeito Vagner Sales e da deputada estadual Antônia Sales (MDB), além de irmão da deputada federal Jèssica Sales (MDB), e pré-candidato à prefeitura de Cruzeiro do Sul foi exonerado do cargo de diretor executivo que ocupava na Secretaria de Infraestrutura do governo do Acre.

Fagner, graças ao capital político da família, é hoje considerado o grande adversário do atual prefeito Ilderlei Cordeiro que será candidato à reeleição, caso não seja cassado pela Justiça Eleitoral que analisa um suposto caso de compra de votos que pode fazer com que o atual prefeito se torne inelegível.