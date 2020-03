Polícia prende traficante que mandou roubar as armas de delegacia em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu em flagrante nesta terça-feira, 10, o acusado de tráfico de entorpecentes Adevaldo da Luz Silva. Com ele, a polícia encontrou cinco trouxas de pasta a base de cocaína, uma vasilha plástica com restos do produto, 615 gramas de barrilha (material usado na mistura do entorpecente) e material utilizado para embalagem e confecção de drogas para comercialização .

De acordo com os policiais, já havia contra Adevaldo um mandado de prisão em aberto, também pelo crime de tráfico de drogas. No caso anterior, foram apreendidas 150 trouxinhas de pasta a base de cocaína na casa do acusado.

Adevaldo também é acusado de ser mandante de um furto na sede do Instituto de Criminalística da cidade de Cruzeiro do Sul, onde foram levadas armas e munições. Uma das armas e parte das munições foi localizada em poder de Adevaldo.