Pelo mês da Mulher, OAB/AC delega advogadas para representar a entidade em eventos oficiais

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) assinou um documento nessa segunda-feira, 9, delegando às mulheres advogadas componentes das diretorias da Seccional do Acre e da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAAAC a atribuição de representação da OAB/AC em todos os eventos oficiais realizados pela Seccional.

As diretorias da OAB/AC e da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre decidiram que durante todo mês de março de 2020, a instituição e a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre serão representadas, em todos os eventos oficiais dos quais façam parte, na condição de promoventes ou convidadas, pelas suas diretoras mulheres.

“Em caso de necessidade de substituição, esta se fará por outras diretoras mulheres, na ordem regimental, admitindo-se a substituição por diretores homens apenas excepcionalmente, a fim de que não seja frustrada a participação das diretorias nos eventos oficiais”, explica.

A resolução foi assinada pelo presidente da OAB no Acre, Erick Venâncio e pelo presidente da CAAAC, Thiago Poersh. A determinação entrou em vigor nessa segunda e será válida até 31 de março de 2020.