Neném e Tchê são cotados para substituir Gerlen na liderança do governo

Com a provável vacância da função de líder do governo na Assembleia Legislativa, já que o deputado Gerlen Diniz (Progressistas) pretende disputar a prefeitura de Sena Madureira esse ano, o deputado Neném Almeida disse que ainda não foi convidado para ocupar a função, mas que se fosse, pensaria seriamente na proposta. “O líder também exerce o papel de babá de deputado o que é muito ruim”, disse argumentando que é necessário apoio, estrutura e condições para trabalhar.

O deputado Luis Tchê (PDT), que já foi líder do governo, também é cotado para a função. O único entrave é a trombada com chefe do Gabinete Civil, Ribamar Trindade, que o obrigou a deixar a liderança do governo sob crise. A decisão está nas mãos do governador Gladson Cameli (Progressistas), que deverá decidir até o final do mês, mas que já afirmou publicamente que espera um consenso da base para escolher um nome.