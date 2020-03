Março é mês de vencimento do Seguro DPVAT no Acre

O mês de março é de vencimento do Seguro DPVAT para proprietários de veículos em diversas categorias e com diferentes finais de placa no Acre e outros 11 Estados. O calendário completo com as datas, que são definidas pelas Secretaria da Fazenda de cada Estado, pode ser consultado no portal da Seguradora Líder.

Além do Acre, Estados como Amapá, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Santa Catarina e Sergipe tem no mês de março o vencimento do DPVAT.

O pagamento do Seguro DPVAT segue o vencimento da cota única ou da primeira parcela do IPVA. A quitação é condição obrigatória para que os proprietários de veículos façam o seu licenciamento anual. No caso de veículos isentos do imposto, o pagamento do seguro deve ser feito juntamente com o emplacamento ou no momento do licenciamento anual.

