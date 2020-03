Mara Rocha solicita contração de pessoal para exportação de produtos agropecuários ao Peru

Na tarde desta segunda-feira (09), a deputada federal Mara Rocha (PSDB/AC), esteve no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para tratar da fiscalização fitossanitária em Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil. Participaram da audiência o Secretário Adjunto da Secretaria de Defesa Agropecuária/SDA-MAPA, Márcio Rezende e o Diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Fábio Florêncio Fernandes.

A deputada relatou as dificuldades vividas pelos empresários da região que, com um único fiscal disponível na região de fronteira, enfrentam sérias dificuldades para a liberação de importações e exportações. “Muitas cargas acabam estragando enquanto esperam a análise da documentação, causando enormes prejuízos a empresários, produtores e dificultando o comércio entre o Brasil, Peru e Bolívia.”

“Estamos exportando milho vindo do Mato Grosso ou produzido no Acre, para as granjas peruanas, que estão parados à espera da fiscalização, que é inexistente, isso prejudica a todos”, esclareceu a parlamentar.

O Secretário Adjunto da Secretaria de Defesa Agropecuária, Márcio Rezende, explicou que a aduana de Assis Brasil está em reforma e todo o atendimento está sendo realizado na aduana de Epitaciolândia. Márcio Rezende também garantiu que em 30 dias o MAPA, através da SEPLAC, vai disponibilizar mais dois fiscais para o serviço de vigilância fitossanitária.

“Os novos fiscais trabalharão no regime de escala fortalecendo o atendimento e para maior agilidade na liberação das cargas”, garantiu o técnico do Ministério. “É fundamental que o Ministério nos envie mais fiscais, de forma a garantir o fluxo de exportações pela fronteira do Acre, garantindo um novo mercado de comércio, que garanta mais oportunidades de desenvolvimento econômico ao nosso país”, concluiu

