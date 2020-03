Mães denunciam que cardápio do almoço em Colégio Militar é biscoito com suco

O Colégio Militar Dom Pedro II, administrado pelo Corpo de Bombeiro é reconhecido como uma experiência de sucesso desde que foi implantado no Acre.

Mas, como o acreano gosta de dizer, nem tudo são flores. Mães de alunos da instituição denunciaram ao ac24horas que o almoço prometido pelo governador Gladson Cameli não vem sendo cumprindo em muito dias.

Segunda uma delas, que pediu para não ser identificada, na semana que passou durante três dias o almoço dos jovens estudantes que precisam se alimentar bem para se dedicar aos estudos, foi apenas biscoito acompanhado de suco.

“Isso é um absurdo. Foi uma promessa feita pelo governador. Como é que essas crianças vão ficar tanto tempo na escola comendo bolacha com suco? Na última sexta-feira e nesta segunda o almoço foi só arroz com feijão, sem nenhuma mistura, sem nenhum tipo de carne. Isso não é uma alimentação sadia e muito menos o que prometeram para os nossos filhos,”, diz.

O ac24horas conversou com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros que confirmou a informação com o diretor da instituição, Major Florisvan Craveiro. Segundo a instituição, o problema ocorreu poucas vezes por uma questão de logística da Secretaria Estadual de Educação, que não conseguiu abastecer o colégio com a alimentação em tempo hábil.

“O que as mães relataram aconteceu em apenas alguns dias. O que ocorreu foi um problema de logística da Secretaria de Educação em que ficamos desabastecidos. Como os alimentos não chegaram, não tivemos como preparar as refeições. A nossa despensa é abastecida toda sexta-feira. Infelizmente aconteceu de termos sido obrigados a servir biscoito com suco. O problema já foi resolvido, já estamos abastecidos para oferecer a alimentação completa como foi prometido pelo governador”, informou a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros;

O Colégio Militar, inaugurado em 2018, possui aproximadamente 800 alunos.

Notícias relacionadas