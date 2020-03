Governo diz que programa Bombeiro Aprendiz não tem ligação com o Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado do Acre emitiu uma nota pública esta semana para esclarecer a população sobre um curso para estudantes que estaria sendo ofertado usando o nome de “Bombeiro Aprendiz”. O Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Acre informou que não tem nenhum vínculo com tal programa, que se diz ser voltado ao público infantil.

“Esclarecemos que a Corporação Militar do Estado do Acre não tem absolutamente nenhum vínculo com esse anúncio de matriculas, tampouco tem conhecimento do que se trata e jamais foi procurada por seus idealizadores para qualquer consulta a respeito”, informa.

O anúncio do programa estaria circulando nos meios de comunicação social sobre abertura de matrículas. “Por fim, alerta a sociedade acreana para os possíveis riscos que isso pode trazer a todos”, assinou o Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Coronel Carlos Batista.