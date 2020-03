Gladson diz que irá sentar com Socorro Neri antes do prazo eleitoral

Na manhã desta terça-feira, 10, o governador Gladson Cameli (Progressistas) durante discurso na Câmara de Vereadores, relatou que deu total liberdade aos seus correligionários para tratar das eleições em 2020.

Ele afirmou que deixou os dirigentes do partido à vontade para discutirem candidaturas majoritária e afirmou que não tem condições de se envolver na parte política.

Cameli destacou o trabalho que a senadora Mailza Gomes (Progressistas) vem realizando à frente do partido e afirmou que no tempo certo irá fazer a sua parte.

“No momento certo, eu iria fazer a minha parte. Esse bichin aqui não é besta. Agora, eu não vou brincar de eleição, e vou, chamar todos os prefeitos. Tenho feito convênios com a grande maioria, inclusive, vou sentar com a prefeita Socorro Neri, antes do prazo eleitoral, para saber qual é a sua posição política já que ainda não conversamos sobre esse assunto. E eu quero externar uma conversa que tive com o meu partido ontem, eu não tenho condições de me envolver na administração e também na parte política, então não me cobrem uma coisa que eu não tenho condições de fazer. E eu quero dizer ”, relatou.