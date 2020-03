Feirão do Desapego faturou R$ 93,9 mil com 60 envolvidos e 7,5 mil visitantes

Os três dias do 1º Feirão do Desapego do Acre movimentaram R$ 93.961,00, conforme antecipou ao ac24horas a secretária de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Eliane Sinhasique.

Pelo menos 7,5 mil pessoas passaram pelo estacionamento do Teatro Plácido de Castro, local do Feirão que durou de 6 a 8 deste mês, com homenagens ao Dia da Mulher.

A feira reuniu mais de 80 “desapegadores” nas áreas de alimentação, confecção, entretenimento, artesanato e produtos de todo tipo novos ou usados.