Exames dão negativos para os três casos suspeitos de coronavírus no Acre

O coronavírus ainda não chegou no Acre.

Os resultados dos exames dos três casos suspeitos deram negativos. A informação foi dada na tarde desta terça-feira, 10, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Os exames dos três casos suspeitos, duas estudantes acreanas de medicina que estudam na Bolívia e a Secretária Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, Juliana Pereira, que viajou recentemente para a Europa, foram atestados como negativos pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux na Fundação Hospitalar do Estado do Acre (Fundhacre).

Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Sesacre como os exames deram negativos, não há a necessidade de esperar por novos resultados do Instituto Evandro Chagas, procedimento que só aconteceria se os testes do laboratório Mérieux dessem positivos para a doença.