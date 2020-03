Encontro de empresários define ações para o comércio exterior

Presidente da FIEAC, José Adriano, destaca a importância do estreitamento das relações comerciais entre a região do Juruá e Pucallpa, no Peru

O comércio exterior foi o tema principal de um encontro de empresários realizado na manhã desta terça-feira, 10, em Cruzeiro do Sul. Durante a reunião, que contou com representantes da FIEAC, Sebrae, Suframa, governo do Estado e lideranças da iniciativa privada, foram apresentados a proposta de capacitação, qualificação e consultorias para empresas, os estudos para definição do traçado da estrada que irá ligar o Vale do Juruá a Pucallpa, e também foi feita a avaliação dos resultados do Encontro Empresarial Ucayali – Acre, no Peru.

De acordo com o presidente da FIEAC, José Adriano, além das discussões, a proposta visa, ainda, a construção de um calendário de atividades e encontros do setor industrial no Vale do Juruá. Também presente ao encontro, o vice-governador do Acre, Major Rocha, reiterou que o Estado dará total apoio para alavancar o comércio exterior, a partir de Cruzeiro do Sul, com a região de Pucallpa.

A reunião contou também com a presença do superintendente adjunto de Operações da Suframa, Luciano Martins Tavares, que ouviu as demandas dos empresários da região e garantiu que a instituição não medirá esforços para atender tudo o que estiver ao alcance e que resulte em melhorias para a região do Vale do Juruá.

Assessoria FIEAC