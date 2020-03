Empresários discutem propostas para a indústria

Cruzeiro do Sul sediou, na tarde da última segunda-feira, 9, o Encontro da Indústria no Juruá. O evento, realizado na sede da Unidade Integrada SESI/SENAI, foi liderado pela Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) e contou com a presença de representantes do Sebrae, do governo do Estado e de lideranças empresariais e políticas da região.

Durante a agenda, foi feita a apresentação do programa “Reage, Indústria”, de projetos para atender o segmento no Juruá em parceria com o Sebrae, além de discussões para identificação de propostas para impulsionar a iniciativa privada local.

Além do presidente da FIEAC, José Adriano, e de diretores da Federação das Indústrias do Acre, participaram da reunião o vice-governador do Acre, Major Rocha, e empresários de diferentes segmentos industriais da região do Juruá. “O Vale do Juruá é uma região que tem um DNA empreendedor e precisamos estimular o máximo possível o seu desenvolvimento. Por isso, não mediremos esforços para que tenhamos avanços significativos em Cruzeiro do Sul e demais cidades dessa região”, ressaltou o presidente José Adriano.

Assessoria FIEAC