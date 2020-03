Empresário acusado de aplicar golpe em 200 alunos do curso de Bombeiro Civil é preso

O empresário acreano identificado como Almerito B. M. foi preso nessa terça-feira, 10, no município de Cacoal, em Rondônia. Ele estava com mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato praticado no ano de 2017 na cidade de Rio Branco, capital acreana. Ele era procurado após acusação de ter aplicado golpe em mais de 200 alunos do curso de Bombeiros.

Em janeiro de 2017, houve grande divulgação das denúncias feitas a ele, de alunos que se sentiram lesados após a conclusão do curso de Bombeiro Civil. As vítimas descobriram que centenas de certificados emitidos pelo estabelecimento do acusado eram inválidos perante o Corpo de Bombeiros Militar e as legislações federal e estadual que regulamentam a profissão.

A empresa do acusado fechou as portas em Rio Branco. Preso em Rondônia nessa terça-feira, Almerito deverá ser recambiado para o Estado do Acre e ficará à disposição da Justiça.

Com informações Rondôniaovivo