Com Progressistas apoiando Zequinha Lima, apoiadores de Ilderlei declaram guerra ao vice

Os ânimos estão acirrados após o Partido Progressista informalmente chancelar apoio ao vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, para suceder o atual prefeito Ilderlei Cordeiro na disputa das eleições 2020. A decisão dos progressistas veio após uma reunião na Casa Civil liderada pelo governador Gladson Cameli e que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, e dos deputados José Bestene e Gerlen Diniz, e do esposo da Senadora Mailza Gomes, o ex-prefeito de Senador Guiomard James Gomes.

Nos grupos de WhatsApp na cidade de Cruzeiro do Sul a informação caiu como uma bomba. Apoiados do atual prefeito classificam a manobra como uma traição de Zequinha e reforçam que apoiarão o nome indicado por Ilderlei, que será o seu tio, o candidato a deputado federal derrotado nas últimas eleições, Rudilei Estrela.

O ac24horas apurou que mm dos motivos para a cúpula progressista tomar essa decisão é devido já considerar praticamente certa a cassação de Ilderlei que responde a um processo no Tribunal Regional Eleitoral. Outra situação que pesa contra Cordeiro foi o fato de sua irmã, a ex-chefe de gabinete da prefeitura, Ildecleide Cordeiro, ter sido presa recentemente numa operação da Polícia Federal.