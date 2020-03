Com a presença de Gladson e Nicolau, N. Lima se filia ao PP

Na manhã desta terça-feira, 10, a Câmara de Rio Branco recebeu a visita do governador Gladson Cameli (Progressistas) e do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), Nicolau Júnior. A agenda informou tratou da assinatura da ficha do vereador N. Lima, que aproveitou a janela partidária para sair do PSL para ingressar ao Progressistas.

Em seu discurso, o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, se colocou à disposição para ajudar a Câmara. “Quero agradecer e parabenizar o presidente Antônio Morais pelo trabalho conduzido nesta Casa. E eu quero aproveitar para parabenizar o N. Lima por ingressar em nosso partido e deixo o convite para vocês vereadores que queiram somar ao partido”, afirmou.

Gladson Cameli (Progressistas) parabenizou N. Lima e declarou que é uma alegria ter ele no progressistas. “Eu não quero que o senhor venha para dizer amém, e como eu disse, eu quero a crítica construtiva e pela sua experiência, dedicação e compromisso, agradeço a sua confiança no nosso partido. Tenha certeza que eu entendi o recado nas urnas. Fica aqui o meu convite a todos os vereadores que queiram contribuir para um Acre melhor”, afirmou.

